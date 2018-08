Reportage / Focus sur le foirail de Kahone : Entre prix excessif et manque de mouton.

Le foirail de Kahone est l'une des principales attractions au Saloum en cette veille de Tabaski. Et pour cause, chaque jour des cargaisons de moutons en provenance de la Mauritanie et du Mali y sont déchargés pour satisfaire la demande des populations en mouton. Mais la particularité au foirail de Kahone demeure le coût élevé des bêtes qui se font de plus en plus rares malgré les mesures prises par l'État du Sénégal à travers le ministère en charge de l'élevage pour supprimer toutes les taxes aux frontières. La cherté des aliments et la lourdeur de certaines charges obligent les vendeurs à s'éloigner du foirail dans la journée à la recherche d'herbe pour nourrir le bétail, au moment où les acheteurs se font encore désirer...