Reportage: Dépôts et retraits de papiers administratifs, un véritable calvaire en cette période d'ouverture d'école

De longues heures d'attente, des rendez-vous faussés ou encore des grèves répétitives, une situation fatigante que beaucoup ont fustigé ce mardi devant la mairie du centre-ville. Ces derniers venus déposer ou retirer des documents administratifs, se sont plaints de la situation et réclament plus de rigueur de la part des agents de l'administration.



Certains d’entre eux interpellés, dénoncent même une certaine magouille concernant le favoritisme envers une catégorie de personnes ou encore pour ceux qui y mettent le prix.



Des accusations que nous avons tenter de vérifier auprès des responsables en charge de cette tâche. Cependant, après avoir refusé catégoriquement de s'exprimer devant la caméra, ils ont expliqué que la situation émane du fait qu'ils ont réuni deux maires dans un seul lieu et cela a créé un déficit de personnel et d'espace.



Reportage...