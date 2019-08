Reportage / Déploiement d'unités Marines Américaines au Sénégal : La coopération sécuritaire renforcée.

Des signaux satellites, des laboratoires, des installations médicales et des logements installés pour bien accueillir dans la base de Ouakam, l'unité Américaine Sol-Marine venant de sa base qui se trouve en Espagne. Ces troupes d'élite vont dérouler 2 semaines de présence dans notre pays pour apporter un soutien sécuritaire au Sénégal. Dans le cadre de cette coopération, 200 soldats sénégalais seront concernés pour la formation et l'appui sécuritaire que va apporter la Cooperative Security Location(CSL) à la base aérienne de Ouakam. L'objectif est de renforcer leur préparation en tant que forces de réaction rapide aux crises dans un environnement inconnu et en intégrant des scénarii de formation complexe. Son excellence, Mr Tulinabo Mushingi et le chef de mission des marins ont mutuellement salué l'engagement dans le processus de maintien de la sécurité des deux pays partenaires et rassurent que l'essentiel sera fait pour faire face, de manière efficace à d'éventuelles crises ou menaces...