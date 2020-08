Reportage / Décès de Mansour Kama : L'unanimité autour d'un symbole de l’économie sénégalaise.

Le pays a perdu hier un combattant, un endurant et chef d'entreprise qui a marqué son temps dans son secteur d’activité, particulièrement dans le secteur de l’économie. Le patronat a perdu ainsi un des siens qui a toujours su porter le combat pour la prise en compte des préoccupations du secteur privé, mais également de l’entreprise en général.



Décédé ce dimanche, l'ancien président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal « a réuni » ce matin à l’hôpital principal de Dakar toutes les personnalités politiques et économiques qui ont tenu à son endroit, des témoignages unanimes.



Le président de la République était représenté par une délégation conduite par Mahammed Boun Abdallah Dionne accompagné de Abdoulaye Daouda Diallo, Mbaye Ndiaye et d’autres ministres comme Serigne Mbaye Thiam ou encore Dame Diop. Ils ont tous reconnu en l'homme, un dévoué au travail, un rassembleur, mais également un patriote chevronné. Il était aussi un homme pieux, respectable à tous points de vue et fort apprécié au sein de la Tarikha Tidiane.