Reportage / Daaka 2018 : La cité religieuse baigne dans une forte canicule

On pouvait bien s'y attendre, en cette période du Daaka, la cité religieuse de Medina Gounass baigne dans une forte canicule avec un vent chaud et sec. Le thermomètre affiche 45°C à 13h, ce qui fait la bonne affaire des vendeurs de glace. Cette glace pratiquement introuvable, sinon difficilement, est vendue entre 150 et 200 francs l'unité. C'est pourquoi l'infirmier chef de poste de Boconto, Ndaraw Ndiaye invite les pèlerins à prendre beaucoup d'eau et surtout de ne pas marcher sous le chaud soleil...