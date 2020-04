Reportage / Covid-19 et fermeture des marchés : Castors, une bombe à retardement qui ne répond toujours pas aux normes, l’inaction de la mairie dénoncée.

Avec la propagation de la maladie du Coronavirus, les autorités administratives de la région de Dakar avaient pris des mesures pour la fermeture de tous les commerces non essentiels dans les marchés de la région. Mais force est de constater que le marché Castors de Dakar ne se conforme pas aux mesures édictées par les autorités.



Un tour effectué dans ce dit marché renseigne véritablement sur la menace réelle qui pèse dans cette circonscription de la commune de Dieuppeul-Derklé.



Les ventes sont étalées un peu partout dans les coins et recoins du marché, où marchands et commerçants se bousculent. C'est le grand rush!

"C'est une véritable bombe à retardement. Nous sommes tous inquiets car vous n'êtes pas sans savoir que Derklé a enregistré un cas communautaire et un cas de décès du Coronavirus", déplore Pape Moussa Diallo riverain du marché.



Notre interlocuteur dénonce également le mutisme des autorités communales et invite les autorités à prendre leurs responsabilités en procédant à la fermeture du marché Castors, ne serait-ce que pour quelques semaines. Car la menace est réelle surtout avec la propagation de la maladie Covid-19 marquée par une multiplication sans précédent des cas communautaires.



Nos tentatives d'avoir la réaction du maire de Dieuppeul-Derklé sur la situation du marché Castors sont restées sans suite...