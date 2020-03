Reportage / Covid-19 au Sénégal : Entre prières et récital du Saint Coran à Masalikoul Jinaan pour chasser le pire du Sénégal

Suite au Ndiguël du Khalife Général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, les fidèles musulmans de la capitale sénégalaise ont rallié massivement la mosquée Masalikoul Jinaan de Dakar pour procéder à des séances de prières et de récital du Saint Coran pour implorer la protection d’Allah contre le Covid-19, qui continue de faire des ravages dans le monde. À Masalikoul Jinaan, déjà l'application des mesures d'hygiène est stricte avant toute entrée dans la mosquée. Des seaux remplis d’eau et de produits désinfectants sont mis en place devant la porte d'entrée, et des éléments déployés pour veiller au contrôle. Revenant sur l'organisation de cette journée de prières, un membre du comité d'organisation confie : « C'est le Khalife Général qui nous a ordonné de réciter le Saint Coran et les khassidas ( les écrits de Serigne Touba). Et en tant que talibés mourides, nous ne faisons qu’exécuter ».

L’apparition de la maladie du Coronavirus au Sénégal coïncide avec la commémoration du Magal de Porokhane, ce qui est source d'inquiétude pour certains, mais de l'avis de Taïba Ndiaye, un fidèle talibé mouride, il n'est plus question de ne pas aller à Porokhane.

« Nous sommes de fidèles talibés mourides, nous ne faisons que nous conformer au Ndiguël ». Cependant, poursuit toujours le talibé, « rien ne peut nous empêcher d'aller à Porokhane. Nous n'avons peur d'aucune maladie », lancera t-il, avec des larmes aux yeux.

Lors de cette journée de prières, les initiateurs ont également appelé à une application stricte des mesures d'hygiène pour se protéger contre le Covid-19...