(Reportage) COUPS DE POING ENTRE ÉLÈVES ET PROFS / Qu'est-ce qui a pu changer, entre-temps, et conduire à ces extrémités ? (Mbacké donne son point de vue)

Depuis quelques moments, des coups de poing volent bien bas entre élèves et enseignants au Sénégal. Une situation bizarre qui préoccupe les acteurs de l'école. Qu'est-ce qui a pu changer, entre-temps, et conduire à ces extrémités ? L'enseignant, a-t-il perdu ce mythe qui faisait de lui un homme respecté voire redouté par son élève ? L'élève, a-t-il été métamorphosé par des éléments extérieurs irrésistibles qui ont fait de lui un monstre, un maniaque, un dévergondé ? Les parents, ont-ils été, à ce point, secoués par les péripéties de la vie jusqu'à ce qu'ils voient inoculer ce virus d'indifférence qui fait qu'ils ne sont plus intéressés par l'éducation de leur progéniture ? Et, l'Etat, ce grand spectateur ! Où se trouve le problème, véritablement ? Dakaractu-Touba a été discuter avec parents d'élèves, élèves et enseignants pour un peu se faire une idée... (Reportage)