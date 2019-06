Reportage BBC : Fatoumata Niang Ba soupçonne une tentative de déstabilisation du régime de Macky Sall

Après la diffusion de son fameux reportage de 28 minutes intitulé « Un scandale à dix milliards de dollars » qui a créé une onde de choc au Sénégal, la volée de bois vert contre la BBC continue de plus belle. La chaîne britannique qui mouille le frère du Président Macky Sall dans une affaire de corruption est largement critiquée par les tenants du pouvoir. Fatoumata Niang Ba, leader de l'UDES/R et membre de la coalition Benno Bokk Yaakaar n'a pas dérogé à la règle. Interrogée sur cette affaire qui défraie la chronique, elle dénonce une tentative de déstabilisation du régime comme il est de coutume dans tous les pays africains où le pétrole est découvert.

« J'en appelle au sens du patriotisme des uns et des autres, au-delà de nos clivages politiques, pour sauver notre pays des forces obscures cherchant à déstabiliser notre pays afin de bénéficier de nos ressources naturelles. Ce reportage partisan de la chaine britannique BBC accusée par le passé, par le régulateur britannique, de diffuser de la propagande, est aux antipodes des règles de déontologie journalistiques », a lancé le leader de l'UDES/R.

Et cette dernière de poursuivre : « Les signes avant-coureurs de la malédiction du pétrole se signalent dans notre cher Sénégal. Et, il est de notre devoir de ne pas permettre que ce qui est arrivé dans les autres pays africains arrivent chez nous. Nous, à l'opposition, nous demandons d'adopter une posture républicaine et patriotique en lieu et place des ces sorties motivées par la seule conquête du pouvoir. Il est des situations où l'intérêt supérieur de la nation doit l'emporter sur les calculs politiciens... »