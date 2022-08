Reportage - Agressions, viols et maltraitance... : les femmes de ménage souffrent-elles dans les maisons ?

Au Sénégal, quasiment tous les foyers disposent d’une femme de ménage. Elles sont souvent originaires des régions et s’installent à Dakar, la capitale, pour trouver un travail. Pour beaucoup, c’est un emploi précaire, mais qui permet de faire vivre leurs familles.



Ouest-Foire, Rond-Point 6 ou encore Sacré-Cœur, voilà des zones très prisées par la majeure partie des femmes de ménage qui, provenant des villages et autres zones reculées du pays, sont à la recherche de travail. Ces bonnes dames affrontent chaque jour des dangers pour subvenir à leurs besoins, allant des agressions sexuelles, viols, maltraitance et autres difficultés, elles évoluent toutes autour des aléas de ce métier pour subvenir à leurs besoins. Dans ce reportage réalisé par la rédaction de Dakaractu, nous faisons immersion dans leur monde, méconnu du grand public.



Les responsables du site de Ouest-Foire qui comptent au moins 100 personnes par jour, affirment que sur place au moins 10 à 15 bonnes par jour arrivent et confirment être confrontées à d'énormes difficultés dans leur travail.



Selon les témoignages de certaines "bonnes", les patronnes maltraitent régulièrement leurs femmes de ménage.



La présidente de l'association des femmes ménagères, Adji Rokhaya Tall, appelle la nouvelle équipe qui sera à l’Assemblée nationale à jeter un regard sur les femmes de ménage...