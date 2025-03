[Reportage] 65 ans d'Indépendance: Les Sénégalais divisés sur la célébration du 4 avril

Karballah, de son côté, soutient une perspective différente. Selon lui, le 4 avril est d'une grande importance et le Sénégal se doit de rendre hommage à ses héros de l'indépendance. Toutefois, un consensus se dégage : bien que les opinions divergent sur la façon de commémorer cet anniversaire, la majorité des Sénégalais souhaite une réelle transformation, une avancée économique et sociale que la nation mérite. Ils manifestent un vif souhait que le Sénégal surmonte ses défis actuels et prospère sous une nouvelle direction.







Dans les rues de Colobane, un sentiment d'espoir pour un futur prometteur est manifeste. Les habitants, bien qu'ils honorent l'héritage de l'ancien président Macky Sall, misent désormais sur le nouveau gouvernement dirigé par Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre. Le message est limpide : les Sénégalais réclament une transformation radicale, une administration plus efficace et des initiatives tangibles pour surpasser les réalisations jusqu'à présent.