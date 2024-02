Report du scrutin présidentiel au Sénégal : 50 organisations et mouvements de jeunesse alertent !

Les organisations de jeunesse du Sénégal tiennent à exprimer leur inquiétude suite à la décision du président de la République de reporter l’élection présidentielle et au vote à l'Assemblée Nationale d’une loi repoussant le scrutin au 15 décembre 2024 et prolongeant le mandat du Chef de l’Etat.







« Nous appelons le conseil constitutionnel à intervenir pour faire prévaloir l’ordre constitutionnel et respecter le calendrier républicain. Les Sages doivent agir dans l'intérêt supérieur de la Nation » apprend le communiqué signé par les 50 organisations et mouvements de jeunesse au Sénégal qui considèrent qu’après les violences de mars 2021 et juin 2023, notre pays doit s'efforcer de prévenir tout nouveau trouble. La jeunesse, principale victime de ces crises, a déjà payé un lourd tribut, marqué par des pertes en vies humaines, des centaines d'arrestations, un nombre considérable de jeunes toujours en détention, la fermeture pour des milliers de filles et de garçons des écoles et universités et la dégradation de biens publics essentiels.







Membres actifs de la société civile sénégalaise, ces mouvements et organisations exhortent les autorités à éviter tout recours excessif à la force. Elle appellent tous les groupements de jeunes à renforcer l'unité, la solidarité et à davantage nous organiser pour protéger nos droits, préserver les libertés et continuer d'œuvrer à la construction nationale.