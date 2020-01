Report du "Sargal Sadio Mané" : Le comité d'organisation confirme et livre ses explications (Communiqué)

Suite au report de la cérémonie « Sargal Sadio Mané » prévue ce mercredi 8 janvier au musée des civilisations noires (Dakar.) Le comité d'organisation vient d'officialiser ledit report via un communiqué rendu public par les principaux concernés.



Selon le document, "La cérémonie « Sargal Sadio Mané » qui devait se tenir aujourd’hui 08 janvier 2019 au Musée des Civilisations noires est reportée à une date qui vous sera communiquée dans la journée."

Il s'agit donc d'un report plus que d'une annulation pure et simple.



Revenant sur les raisons qui ont conduit à ce changement de programme impromptu, les initiateurs de l'événement expliquent : "Ce report indépendant de notre volonté est causé par un problème technique avec les autorités de l’aéroport de Tunis... Sadio Mané et le comité d’organisation se désolent des désagréments causés par ce report."