Report des élections locales et départementales : La Coalition DIISSOO approuve la "décision consensuelle".

La conférence des leaders de la Coalition DISSOO s’est réunie ce mercredi 24 juillet 2019 à la Permanence du parti LDR/Yessal sous la présidence de son coordonnateur Modou Diagne Fada.

Évoquant le rappel à Dieu de Ousmane Tanor Dieng à travers un communiqué , la conférence des leaders rend hommage et salue la mémoire de l’homme d’État émérite qui, toute sa vie durant, a œuvré pour l’idéal démocratique et républicain. Elle présente ses sincères condoléances à la famille éplorée, au chef de l’État le président Macky Sall qui perd un allié fidèle et loyal, au parti socialiste et à tout le peuple Sénégalais en cette douloureuse circonstance.



Par ailleurs, la coalition DIISSOO félicite et encourage l’équipe nationale de football pour son parcours honorable à la CAN 2019 en terre Égyptienne. Les leaders manifestent toute leur reconnaissance aux joueurs qui ont arboré avec fierté les couleurs nationales. Ils encouragent aussi la fédération et le staff technique et institutionnel pour le travail accompli et les challenges à venir.



La question du dialogue national n'a pas aussi été omise. En effet, la conférence des leaders se réjouit de la participation qualitative de la coalition DIISSOO à cet important exercice de démocratie. À cet égard, elle approuve la décision consensuelle portant report des élections locales et départementales.



Pour finir, la coalition DIISSOO engage ses membres à poursuivre avec abnégation et responsabilité les travaux au sein des instances élaborées. Elle a désigné à cet effet ses représentants dans les différentes sous commissions thématiques pour encore plus d’efficience.