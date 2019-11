Report des élections locales : La société civile donne son deadline

Le report des élections locales qui étaient prévues le 1er décembre 2019 est déploré par la société civile sénégalaise. Cette dernière estime que ce report pourrait dérégler le calendrier électoral.

«Le contenu de cette loi risque de dénigrer le calendrier électoral républicain, de violer le prince de la souveraineté nationale, de boxer le droit de suffrage des électeurs, de porter atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales, d'enfreindre le principe de la périodicité des consultations électorales et de remettre en cause le principe de la sécurité juridique», a expliqué Babacar Ba, porte-parole et membre de la société civile face à la presse ce lundi.

Les membres de la société civile ont aussi recommandé «la tenue des élections départementales et municipales au plus tard le dimanche 28 juin 2020, l'évaluation de l'élection présidentielle du 24 février 2019 et l'évaluation des Tdr de l'audit du fichier électoral par la commission du dialogue politique au plus tard fin novembre 2019».

Ils ont également suggéré l'audit du fichier électoral en fin novembre et aussi la sécurisation et l'encadrement de la durée du mandat des élus territoriaux par la constitution.