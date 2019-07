Report des élections locales : « Ceux qui réfutent le report savent que si nous allons aux élections (...) nous aboutirons au même résultat » (Déthié Faye, Pôle des Non-Alignés)

Si certains acteurs politiques affichent leur désaccord quant au report des élections locales du 1er décembre 2019, le pôle des Non Alignés lui est en phase avec le renvoi. Partie prenante du dialogue national, ces formations fondent leur position sur des incohérences et des insuffisances dans le processus, notamment le système de parrainage et la non fiabilité du fichier. Selon son coordinateur Déthié Faye, il n’y a pas de désaccord autour du report. Il confie que sur la base d’un ensemble de considérations lorsque le Pôle des Non-Alignés avait fait la proposition à la rencontre avec toutes les entités politiques, aucune d’elle n’a fait objection. ‘’Ceux qui disent qu’ils ne veulent pas du report savent que si nous allons aux élections le 1er décembre prochain avec le fichier électoral actuel, nous aboutirons au même résultat’’ a-t-il martelé. Déthié Faye d’ajouter : ‘’aller à des élections dans ces conditions, c’est créer les conditions d’une instabilité dans le pays’’. Le coordinateur du Pôle des Non-Alignés se prononçait à l’occasion d’un atelier de renforcement de capacité de leurs membres sur des thèmes d’actualité notamment la démocratie et les ressources naturelles afin qu'ils puissent représenter leur formations dans les instances du dialogue politique national.