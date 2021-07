Report des combats de lutte : Gris bordeaux tape sur la table

C’est désormais officiel, les confrontations Balla Gaye 2-Bombardier et Siteu-Papa Sow, prévus respectivement le 31 juillet et le 1er août, ont été annulées par les autorités sénégalaises à cause de la propagation effrénée de la Covid-19 dans le pays.



Une chose que le lutteur de Fass, Gris bordeaux, déplore avec la dernière énergie au point de taper sur la table : l’État du Sénégal doit tout faire pour trouver des solutions afin de sauver la lutte sénégalaise. « À quelques jours des combats, une telle décision est catastrophique », a-t-il affirmé. Il ajoute qu’un confinement n’est pas une bonne idée, vivre avec la maladie est la seule et unique solution en laissant les activités des uns et des autres continuer comme auparavant. Les lutteurs, a-t-il ajouté, font partie de ce pays et contribuent à la lutte contre la pandémie. « Il y a au minimum 1 million de personnes derrière chacun d’entre nous que soit Balla Gaye 2, Modou Lo, Boy Niang, Eumeu Sène, Tapha Tine, Ama Baldé … et la colère ou la frustration n’est pas bonne pour le pays », a-t-il menacé d’un ton à peine voilé...