Report des Locales/ Moctar Sourang presse le pas : « Les élections pourraient se tenir en Décembre 2020 si… »

C’est une information du ministre de l’intérieur faisant savoir que les élections (qui étaient initialement prévues le 01 Décembre 2019) sont reportées au plus tard le 28 Mars 2021.



Le coordonnateur du front de résistance nationale est revenu sur les questions relatives au processus électoral et même à ce qu’il pense, pouvoir retarder ce dialogue initié depuis quelques temps.



A l’en croire, « le ministre de l’intérieur a fixé un délai maximal en disant au plus tard, en mars 2021. Nous pensons que c’est déjà bien de prendre des initiatives, mais il faut dire que ces élections pourraient se tenir dans le courant de 2020 et ceci en économisant quelques mois ».



Il évoquera, cependant, certaines questions qui pourraient constituer un blocage au processus de fixation proche de cette possible date. Moctar Sourang dira que cela pourrait être facilité par « une accélération du processus en procédant à l’installation de Famara Ibrahima Sagna et que dans le courant du mois de Novembre, que les procédures de désignations des cabinets indépendants pour faire l’audit et l’évaluation de l’élection présidentielle démarrent dans le courant de ce même mois ».



Considérant que même au niveau du dialogue, les choses ont trop traîné, le coordonnateur du front de résistance nationale estime qu’un travail est en train d’être mené pour accélérer les choses. « Nous pensons que rien ne justifie ce retard de l’installation de Famara Ibrahima Sagna. C’est excessif » dira le coordonnateur du Fnr.



En terminant son propos, il estime que le souhait pour que les élections soient retenues bien avant cette date butoir est là et que l’économie de 3 mois peut être opérée si, bien entendu, les choses sont accélérées au niveau de l’installation de Famara Ibrahima Sagna et des appels à la candidature et de la procédure des désignations de cabinets.