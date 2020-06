Report de la reprise : Mamadou Talla salue la belle synergie qui a prévalu et donne rendez-vous pour un redémarrage.

Dans le cadre des préparatifs de la reprise des cours qui était prévue ce 02 juin 2020, l'ensemble des acteurs s'était pleinement investi pour sa réussite. Après avoir salué "cette belle synergie qui a prévalu depuis le début de la crise", le gouvernement du Sénégal, par la voix des Ministres de l'éducation et celui de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat, ont invité les uns et les autres à maintenir cette synergie "pour garantir de meilleures conditions de redémarrage des enseignements/apprentissages, dans une dynamique inclusive associant syndicats, société civile, parents d'élèves..."