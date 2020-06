Report de la reprise : « Cette décision du chef de l'Etat vise à éliminer tout risque de propagation du virus dans l'espace scolaire » (Mamadou Talla, MEN)

Le gouvernement du Sénégal a décidé, on le sait, du report de la reprise des cours initialement prévue pour ce 02 juin 2020. Face à la presse, le ministre de l'Education nationale, Mamadou Tall et celui de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et de l'Artisanat, Dame Diop, se sont réjouis de « cette décision du chef de l'Etat qui vise à éliminer tout risque de propagation du virus dans l'espace scolaire ».