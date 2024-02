Report de la présidentielle : le débrayage des enseignants se fait lourdement sentir...

Ce 9 février, le système éducatif sénégalais se retrouve complètement paralysé. et pour cause, les syndicats des enseignants du moyen et secondaire, qui font partie depuis hier à la nouvelle plateforme nommée « Aar sunu élection », comptent envahir les rues de Dakar cet après-midi dans le but d'exprimer leur opposition au report de l'échéance électorale, tout en exigeant le rétablissement du calendrier républicain. »

Au lycée Blaise Diagne et Maurice Delafosse, l'ambiance est plutôt récréative. En pleine heure de cours, les jeunes lycéens sont en dehors des salles de classe, se pavanant joyeusement en groupe tout en s'engageant dans des discussions insouciantes, même si cette situation délétère nest pas du goût de tout le monde...



Reportage!