Report de la présidentielle : Le Forum du justiciable dénonce le lynchage médiatique international contre le Sénégal

Depuis l’annonce du report de l’élection présidentielle, « le Sénégal est la cible d’une flopée de médias étrangers », remarque le forum du justiciable. « Un lynchage en règle malhonnête, puéril, sans aucune retenue, et à la limite méchant, aux allures de règlement de comptes, comme si le Sénégal avait commis un crime de lèse-majesté », selon Babacar Ba qui se demande à bien des égards, comment un report de l’élection présidentielle dans un pays souverain peut-il mobiliser autant d’énergie de la part de pays dont le Sénégal n’a rien à envier en termes de démocratie et de défense des droits de l’homme ? Que cachent ces attaques quotidiennes et toute cette agitation contre le Sénégal ? Pourquoi cet acharnement contre un pays vitrine de la démocratie qui, contrairement à d’autres nations, est réputé pour sa stabilité et la crédibilité de ses institutions?



Tant de questions qui poussent le Forum du justiciable à condamner avec la dernière énergie « ces attaques insensées ».



«Notre pays n’a aucune leçon de démocratie à recevoir de la communauté internationale. Ces pays qui ont fait du Sénégal leur cible n’ont qu’à bien se tenir et balayer devant leurs portes. Leur chantage, menaces et tentatives d’immixtions dans la gestion du pays ne sauraient prospérer », fulmine le Forum du justiciable qui appelle les autorités sénégalaises à rester droit dans leurs bottes et à ne laisser aucune porte d’entrée pour des lobbies qui travaillent à saper les valeurs de notre pays.