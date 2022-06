Report de la marche de Yewwi : Malèye Seck salue cette « décision mature et responsable des leaders de la coalition Yewwi »

Le président du Mouvement Alliance des Bâtisseurs réagit à la décision des deux grandes coalitions de l'opposition de surseoir à leur manifestation du 29 juin. Malèye Seck se réjouit de cette « décision mature et responsable des leaders de la coalition Yewwi et Wallu ».

Pour lui, « le pouvoir de Macky Sall finit en 2024 et il ne sert à rien de mettre le pays à feu et à sang pour reconstruire après. »



Selon le président du mouvement les bâtisseurs, « on ne crée pas une impasse dans une impasse. Le pays s'est retrouvé dans un imbroglio politico-juridique causé par des décisions politiques de part et d'autre du champ. Il ne s'agit pas de prendre la meilleure décision pour soi-même ni de choisir parmi les options, mais de bien comprendre la situation pour décider de la solution la plus satisfaisante et la plus acceptable pour le Sénégal qui survivra du reste à tous les hommes et femmes politiques. »



Malèye Seck reste convaincu que les populations ont exprimé leur ras-le-bol des dommages collatéraux des manifestations politiques. Et au-delà de sa sagesse, « cette décision est stratégique et de surcroît apporte un crédit et un capital sympathie à la coalition Yewwi/Wallu ». Le politique invite ses pairs à la retenue, au calme, à la sérénité et d'attendre le soir du 31 juillet prochain où le peuple souverain exprimera sa volonté, la décision ultime... »