Report de la double confrontation Sénégal / Guinée-Bissau : La FSF avait déjà dépensé 15 millions FCFA…

Si l’on en croit les récentes révélations du président de la fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor, pas moins de 15.000.000 FCFA avaient été déjà injectées pour la préparation de la double confrontation entre le Sénégal et la Guinée-Bissau.



Une somme (10 à 15 millions) qui avait été débloquée en grande partie pour la réhabilitation du stade Lat Dior de Thiès qui devait accueillir cette rencontre. Mais aussi pour les réservations d’hôtel, la sécurité… Un moindre mal pour la FSF qui n’avait pas encore procédé à de lourds investissements dans le cadre de la préparation de ces 3èmes et 4èmes journées des éliminatoires de la CAN 2021, rassure Augustin Sengho



Pour rappel, suite à la fulgurante propagation de la pandémie du coronavirus, la confédération Africaine de football (Caf) avait décidé de suspendre cette campagne de qualification sur le continent noir en guise de prévention.