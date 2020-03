Report de la 140e édition de l’Appel de Seydina Limamou pour cause de propagation du Coronavirus.

La communauté Layènne a annoncé dimanche le report du 140e anniversaire de l'Appel de Seydina Limamou Lahi, prévu les 25 et 26 mars. Une décision prise suite aux mesures prises par le président de la République d’arrêter toute manifestation publique pendant 30 jours.



L’évènement religieux a été reporté pour cause de propagation du Covid-19. Ce, à l’intar de la Ziarra Générale de Tivaouane édition 2020 et de la 79ème édition du Daaka de Médina Gounass.



Le comité d’organisation de l’Appel a pris la décision après plusieurs heures de concertation.