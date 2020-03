Report de Porokhane/ Abdou Bara Dolly reconnait avoir dit des bêtises devant le Khalif

Violemment attaqué par les Mourides via les réseaux sociaux juste après qu'il a souhaité voir le magal de Porokhane annuler pour raison de Coronavirus, le député Abdou Mbacké Bara Dolly a vite été chez les Khalif Général des Mourides presenter ses excuses. Il a été reçu par le Patriarche fraîchement revenu de Porokhane dans sa résidence de Darou Miname.



Serigne Mountakha Mbacké Bassirou écoutera le député regretter ses propos et présenter ses plates excuses allant jusqu'à jurer la main sur le coeur que sa déclaration a été mal comprise et mal interprétée.



Il fait rappeler que le porte-parole du Khalif avait, lors de la cérémonie du Magal, rappelé que Serigne Mountakha Mbacké Bassirou n'avait besoin de l'avis de personne pour juger de l'opportunité ou non du report d'un Magal et qu'un disciple mouride ne devrait pas verser dans un telle insurrection.