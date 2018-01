Report : Le procès de Khalifa Sall encore renvoyé au 23 janvier

Le procès du Maire de Dakar, Khalifa Sall et Cie a encore été renvoyé au 23 janvier prochain. Appelé ce mercredi, devant le Tribunal spécial de Grande instance de Dakar statuant en matière correctionnelle, le dossier a été finalement renvoyé à cette date pour permettre aux avocats de la défense de recevoir les avis. Le juge Malick Lamotte a finalement adhéré à la demande de renvoi introduite par la défense.

Une nouvelle constitution d’avocats sénégalais et étrangers a obligé le juge correctionnel à "renvoyer pour une dernière fois" l’audience, avec l’argument que "des conseils des prévenus n’ont pas encore reçu les avis". C’était en présence de Khalifa Sall et de ses co-prévenus. Un nombre important d’avocats devront d'ailleurs plaider en faveur de ces derniers.

Pour rappel, des présomptions de détournement de deniers publics pèsent sur le Maire de Dakar. Khalifa Sall et le Directeur administratif et financier de la Ville, entre autres ont été placés sous mandat de dépôt, par le juge du premier Cabinet d’instruction, après qu’on leur avait notifié des chefs d’inculpation de détournement de deniers publics, d’escroquerie portant sur des deniers publics et de faux et usage de faux en écriture publique et privée...