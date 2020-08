Réponse immunitaire contre la COVID-19 : Les intrigantes révélations d’une étude publiée dans « Nature ».

Huit mois après son apparition en Chine, le SARS-COV-2 continue de donner du fil à retordre à toute l'humanité. Chaque jour qui passe révèle une nouvelle facette de ce virus responsable de la mort de près de 700 mille personnes dans le monde.



Une récente étude publiée dans la revue Nature par des chercheurs de Duke-Nus Medical School de Singapour a montré l'existence de cellules immunitaires contre ce nouveau coronavirus chez la totalité des patients étudiés.



Pour mener leurs travaux, les scientifiques se sont penchés sur 36 patients atteints de Covid-19 et des convalescents. Ils ont remarqué la réponse immunitaire est durable et robuste contrairement aux anticorps qui disparaissent au bout d'un moment même si leur apport dans l'élimination du virus est à prendre en compte.



Ce n'est pas la seule révélation de cette étude qualifiée d’intrigante par la communauté scientifique. Elle aurait aussi mis en évidence la présence de lymphocytes capables de réagir contre le SARS-COV-2 chez des patients anciennement atteint par le SARS-COV-1. Ce coronavirus a fait son apparition au début des années 2000.



Comme si cela ne suffisait pas, l’étude parue le 15 juillet dans Nature qui est l'une des revues les plus anciennes et les plus réputées sérieuses a débusqué des lymphocytes T spécifiques du SARS-COV-2 chez 50% des personnes n’ayant pas été infectées par aucun des Coronavirus.



Aussi incroyable que cela puisse paraitre, cette immunité préexistante contre la pandémie qui a affecté 17 millions de personnes serait l’œuvre de l’immunité croisée.



En clair, notre organisme garde en mémoire le souvenir du contact avec certains coronavirus, n’ayant rien à voir avec les coronavirus responsables du rhume banal et notamment des coronavirus animaux, méconnus de la science, explique Ouest-France lu à Dakaractu.



Avec ces nouvelles révélations, le monde scientifique a encore du grain à moudre avec le nouveau coronavirus.