Réponse à la Lettre ouverte que m’a adressée Yousou Diallo , Président du Club Sénégal Emergent, dans le site « Dakar Actu » du 23 octobre 2022

D’emblée, Youssou a commencé par me donner des leçons de tolérance en ces termes « J’ai lu ta position sur la candidature ou non du Président Macky en 2024. Je respecte ton point de vue, bien qu’il ne soit pas juridiquement argumenté. Je te prie en retour, aussi, de respecter le point de vue de ceux qui estiment et argumentent, que le Président peut juridiquement postuler à un autre mandat » !







En lisant ces propos, je suis tombé à la renverse, en me disant, que Youssou a lu mon texte de travers, ou avec des œillères !







En effet, nulle part dans mon texte, je n’ai dénié à quiconque, le droit, d’imposer au Président Macky Sall, son point de vue, sur la candidature de la majorité présidentielle en 2024 !



Par contre contre, j’ai fustigé, avec véhémence, tous ceux qui pensent devoir imposer leur point de vue, en la matière, au Président Macky sall, quitte à » lui tordre la main », pour qu’il se plie à leur volonté !







C’est cette prétention et cette arrogance, que je n’ai pas pu laisser passer sans réagir !







En outre, j’ai bien précisé que, c’est au président Macky Sall, et, à lui seul, de décider, le moment venu, s’il va présenter, ou, non une candidature à la Présidentielle de 2024 !







Personne, quelque la proximité qu’il a, avec lui, et quel que soit la durée de leur compagnonnage, ou, les sacrifices qu’il a consentis à ses côtés pour le défendre, je dis, bien, personne, n’a le droit de prétendre, qu’il a la légitimité de lui imposer sa volonté !







Dans cette perspective, j’ai rappelé de lui faire confiance, comme au paravent, lorsqu’ il s’agissait de désigner les candidats de la mouvance présidentielle, aux élections locales, et aux Législatives, ou, lorsqu’il s’agissait de désigner un Président de l’Assemblée nationale, ou le Premier ministre !







Cette confiance ne devrait souffrir d’aucune tergiversation, particulièrement dans le contexte actuel, marqué par une surenchère de candidatures, en perspectives de 2024, et par un débat stérile sur une probable candidature du Président Macky Sall en 2024 !







Ce débat est un piège pour la mouvance présidentielle, qui a déjà fait ses ravages aux élections locales, lorsqu’un éminent dirigeant de l’APR, avait considéré, en le théorisant, que les Locales étaient le « premier tour de la Présidentielle de 2024 », et, que des résultats dépendrait la candidature du Président Macky Sall à la Présidentielle de 2024 !







Cela avait fortement impacté sur les résultats insuffisants de la mouvance présidentielle, à l’issu de ces élections !







C’est depuis lors, que, des pressions médiatiques, sur le Président Macky Sall ont commencé à surgir, jusqu’à le défier par la rue, pour l’obliger à rendre public sa décision !







L’opposition, avec Sonko , en tête, avait besoin d’être édifié , d’ores et déjà, sur cette candidature pour savoir comment l’affronter !







A cette pression, le Président Macky sall avait répondu « en disant, ni oui, , ni non, à cette candidature, et, que , le moment venu, il se déterminera publiquement, tout en appelant ses partisans , à se consacrer à la mise en œuvre de ses politiques publiques, pour les uns ,qui sont dans la gestion de l’ Etat, et pour les autres, à leur vulgarisation , et d leur défense auprès de l’opinion !







C’est faute d’avoir assumé correctement cette orientation tracée par le Président Macky Sall, que l’opposition a fait de la 3ème candidature supposée du Président Macky SAll, qui voudrait, ,à cet effet, l’écarter de la Présidentielle de 2024, son argument principal pour tenter de mobiliser l’opinion, dans la rue, pour faire éviter à Sonko de répondre, devant la Justice, aux accusations de viol portées sur sa personne !







C’es, t par la suite que l’opposition en a fait son principal thème de campagne aux Législatives, et qu i a largement contribué à ses résultats, qui nous ont imposé une Assemblée nationale quasi paritaire !







C’est forte de ces résultats, que l’opposition a repris le thème de la volonté présumée du Président Macky Sall, de briguer un autre mandat, en 2024 !







Le lancement de la campagne prématurée de SOnko, axée principalement sur cette volonté présumée du Président Macky Sall, qui a fait péter les plombs à certains cadres de l’ APR, qui voulaient que le Président Macky SAll, les libèrent, dès maintenant, pour aller en campagne électorale, porter, et défendre sa candidature auprès des populations !







Quelles furent leur déception d’entendre le Président Macky Sall, leur dire , qu’il ne se prononcera que le moment venu, tout en leur rappelant, son orientation antérieure, d’aller auprès des masses défendre son programme, et non seulement ses réalisations, et remobiliser ses troupes , pour les mettre en position de combat, pour prendre en charge, toute décision qu’il prendra !







Dèslors, ils soupçonnent, que le président Macky Sall pourrait ne pas se présenter, et proposer à sa place quelqu’un d’autre, en qui il aurait confiance, pour continuer son œuvre !







A la place de lui faire confiance, comme au paravent, des cadres de l APR, décident de lui mettre une pression médiatique, et même de le menacer de « lui tordre le bras », si jamais, il n’acceptait pas de se plier à leur volonté de faire de lui, à son corps défendant, ile prochain candidat de la mouvance présidentielle !







, Pour cela, ils se basent sur des dispositions constitutionnelles, pourtant controversées, même au sein des constitutionnalistes, pour justifier leur désinvolture, tout en comptant sur la solidité de nos Institutions, et la loyauté de nos forces de défense et de sécurité, pour maintenir l’ordre républicain !







Ce faisant, ils font table rase, d’éventuels troubles à l’ordre public, que porte la question du3ème mandat, comme cela fut le cas, sous Wade en 21011 !







Cette question du 3ème mandat a partout déstabilisé les pays de la sous-région, jusqu’à devenir, au sein de l’opinion, un indicateur de la régression de la démocratie en Afrique !







Ce sont toutes ces considérations, qui seraient certainement, au cœur de l’attitude du Président Macky SAll sur cette question, et expliqueraient son long silence ,qui pourrait présager de sa recherche d’un candidat de substitution, qui parviendrait, avec son appui, et la mobilisation de la mouvance présidentielle, à remporter les élections de 2024, dès le premier tour, dans la paix civile et la stabilité !







Ce qui maintiendrait le Sénégal, dans le « cercle envié de rares pays, républicains et démocratiques, de paix civile et de stabilité » en Afrique !







Donc, quand je vois des cadres de l’APR, comme Thierno Lo, et Youssou Diallo, qui furent de fervents partisans du 3ème mandat pour Wade, monter, aujourd’hui, au créneau, pour défendre ceux qui mettent la pression médiatique su le Président Macky Sall, pour qu’il accède à leur désir, je dis qu’il y a vraiment danger pour le Président Macky Sall, et pour notre république démocratique, surtout, qu’ils, n’avaient pas hésité, un seul instant, à le quitter, dès qu’il a perdu les élections, pour rejoindre les vainqueurs !







Ne les laissons pas récidiver !







IL ne s’agit pas de diaboliser qui que ce soit, mais, il s’agit de rappeler la réalité, pour en prendre courageusement, la pleine mesure !







IL y a bel et bien, des ennemis de la République démocratique et , de justice sociale, dans les rangs de la mouvance présidentielle !



,Les mettre en échec, n’est pas une chasse aux sorcières, mais bien , un acte, hautement patriotique, de salubrité nationale !







Ibrahima SENE, PIT/SENEGAL







Dakar,le 24 octobre 2022