Le maire de la commune de Malicounda, Maguette Sène avait promis à l'équipe de Dakaractu Mbour que ses partisans allaient répondre dans les 24 heures aux populations du quartier Saly Aérodrome... C’est chose faite!



"Nous avons entendu leurs allégations, mais il faut qu'ils sachent que le problème de l'eau et de l'insécurité est national.. L'état est confronté à des problèmes dans ces secteurs", affirme Thierno Amadou Sow, Imam et délégué de quartier adjoint de Saly Aérodrome, par ailleurs, porte parole.



Sur un angle purement politique, le porte parole de souligner : "Cette sortie n'est que le fait d'opposants tapis dans l'ombre...Il faut qu'ils comprennent que Maguette Sène les a battus à plate couture, avec une différence de voix très large... Qu'ils sachent que c'est peine perdue! Le maire Maguette Sène a beaucoup investi dans ce quartier et que la commune compte 22 villages..", conclut Thierno Amadou Sow..



Pour rappel, les populations de Saly Aérodrome, un quartier de la commune de Malicounda, avaient arboré des brassards rouges pour crier leur ras bol face aux nombreuses difficultés auxquelles ce quartier est confronté : manque d'eau, électricité, insécurité...

