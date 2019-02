Réplique à Abdoulaye Wade : Me Madické Niang "ne cherche pas le soutien" du pape du Sopi

L'escalade verbale entre Abdoulaye Wade et Me Madické Niang, sur le feuilleton concernant le PDS et Karim Wade, est montée d'un cran, ce lundi.



"Il (Madické Niang) est sorti du Pds, il n’a qu’à cesser d’utiliser les symboles de notre parti. S’il n’arrête pas, je vais porter plainte contre lui", a déclaré le prédécesseur de Macky Sall, depuis sa résidence de Versailles. Seulement, pour Me Wade, le PDS n'aura de candidat autre que son fils Karim Wade.



Le choix de l'ancien ministre des Affaires étrangères, responsable libéral réputé très proche du pape du Sopi, d'être candidat à la présidentielle, n'a pas été du goût de son ex-mentor.



De passage à Mbacké Kayor, dans le cadre de campagne électorale, le candidat de la coalition "Madické 2019" a apporté sa réplique : "Beaucoup de membres du Comité directeur du PDS m'ont rejoint. Ma coalition se grossit de jour en jour. Je ne m'adresse pas seulement aux dirigeants (Me Abdoulaye Wade notamment). Les dirigeants ont leur opinion. Mais, les militants ne sont pas leur propriété. Ce sont les sénégalais qui vont choisir librement. Je vais encore enregistrer d'autres succès"...