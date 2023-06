Répercussions / Impacts de la Covid sur l’enseignement et la santé : "Une chose est de vivre une crise, une autre est de d'apprendre d’une crise", (Cheikh Mbow, Cosydep)

En marge de l'atelier organisé par la Cosydep avec les acteurs des secteurs de l'éducation et de la santé ce Mercredi 14 Juin dans le cadre du partage du projet EduSaMu et pour discuter sur l'état des lieux sur les répercussions et impacts de la crise sanitaire sur les professionnels de l'enseignement et de la santé, le directeur exécutif de Cosydep, Cheikh Mbow a largement commenté les enseignements tirés de l’apparition de la Covid-19 en pleine année scolaire.



Au-delà de ses lourdes conséquences, la Covid nous a appris davantage à adopter une autre méthode de travail sans courir de risques énorme. "Nous devons juste avoir la culture de l'évaluation dans nos pays. Une chose est de vivre une crise, mais une autre chose c'est d'apprendre d’une crise. Le virus aussi nous a dit que le concept de personnels de l'éducation et de la santé a besoin d'être appuyé du point de vue numérique", a remarqué M. Mbow qui poursuit que le numérique est un outil qui doit être disponible pour tous. Mais pas un outil de privilège. Et aujourd'hui, l'enjeu est de voir comment faire pour démocratiser le numérique.



"Quand on parle de problème de personnel c'est valable pour les enseignants et pour les personnels de la santé. Quand on parle de cadre de vie et de travail. Quand on parle de plateau médical ou pédagogique, il y a des gaps qui sont constatés dans les différents secteurs", a souligné Cheikh Mbow qui note que l'Assemblée nationale a fait constater cette année que le budget d'investissement a encore davantage baissé. On a mis une importante enveloppe pour l'éducation, mais qui va se préoccuper de ce que le virus nous a dit?", a-t-il conclu.