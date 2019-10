Repas à l’école : RUSE pour nourrir les élèves.

Au Sénégal, 1 enfant sur 3 perd la vie à cause de la malnutrition. Il s’y ajoute que 2 élèves sur 3 se rendent quotidiennement à l’école sans prendre le petit déjeuner. C’est fort de ces constats et pour pallier à la problématique qui touche généralement la petite enfance, que le projet Repas Universel Solidaire Ecole (Ruse) est né. Il a été lancé pour une phase test ce vendredi à la case des tout petits des Hlm. Conformément à la politique nationale de développement de la nutrition, le projet consiste à fournir une alimentation de qualité aux enfants principalement à base de produit locaux. L’Agence nationale de la Case des Tout-Petits qui a accueilli le lancement du concept, se réjouit de l’initiative qui, selon elle, vient booster l’approche holistique dans la prise en charge de la petite enfance. ’’L’alimentation est une question essentielle pour les résultats des enfants. Le projet Ruse vient donc renforcer toutes les initiatives qui ont été développées par l’Agence nationale de la case des tout petits dans ce sens. La phase test a été entamée à la Case des Tout Petits des Hlm, mais va au fur et à mesure s’étendre aux 100 cases des tout petits’’ a confié Thérèse Faye Diouf.

Pour les initiateurs que sont l’Institut Supérieur d’Entrepreneurship et de Gestion (Iseg) et l’Aden en collaboration avec d’autres partenaires, le concept s’inscrit en droite ligne des aspirations du chef de l’État afin de répondre à la préoccupation économique et sociale. ‘’Il y a beaucoup d’enfants dans notre pays qui malheureusement vont encore à l’école et qui ne mangent pas à leur faim. Il y en a qui développent des anémies et on voit aujourd’hui toutes les conséquences que cela peut avoir sur le plan physique et intellectuel. Avec les partenaires nous avons réfléchi à ce projet qui va permettre à chaque jeune sénégalais qu’il soit des daaras, qu’il soit parmi les 3,5 millions enfants des écoles primaires et de la case des tout petits, de bénéficier d’un repas à moindre coût’’, a expliqué Mody Sylla, ambassadeur itinérant auprès du président Macky Sall. Pour le conseiller, c’est un projet qui va également répondre aux préoccupations environnementales. ‘’Les tapa lapa dont on se sert dans les régions se font dans des fours qui fonctionnent avec le bois de coupe et le bois de chauffe, donc ce sont des arbres que l’on abat. Aujourd’hui, on a un système innovant créé par un sénégalais qui a mis des intellectuels, de jeunes chercheurs qui ensemble, vont aider à travers des mini boulangeries à produire du pain de bonne qualité. Nous allons y mettre toutes les céréales locales. À l’aide de cet équipement novateur, nous allons pouvoir offrir des petits déjeuners avec du pain et des brioches de qualité et avec un verre de lait. Nous pensons, aujourd’hui, que nous avons la capacité avec ce minimum, de pouvoir faire qu’un enfant puisse suivre une bonne scolarité, mais aussi d’aider notre paysannerie’’ confie le diplomate.

Le projet Ruse, un bel exemple salué par l’Agence Nationale de la Case des Tout Petits précise toutefois le caractère créancier du repas qui rassure-t-elle, à travers, sa directrice générale, sera subventionnée à bas prix.

‘’Les repas qui seront servis aux enfants ne seront pas gratuits. Composés essentiellement de nourriture à base de céréale (cake, pain, lait etc), ils seront octroyés à bas prix. Nous sommes, d’ailleurs, en train de réfléchir sur le prix renseigne Thérèse Faye Diouf. Elle convoque l’exemple du système universitaire des tickets de restauration pour étayer ses explications. ‘’Par exemple pourquoi pas 50 fcfa par repas, c’est juste une subvention, c’est comme si j’étais à l’université et qu’on me demande de payer le ticket du restaurant à 150 fcfa alors que le repas peut coûter 1000 fcfa. À l’interne, nous allons réfléchir sur la prise en charge de tous ces aspects’’, a confié la directrice général de l’ANCTP. 1500 mini boulangeries seront progressivement installées dans le territoire national grâce au projet Ruse. Il générera 35.000 emplois...