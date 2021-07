Réparation pour les victimes de Yaya Jammeh : le comité de réparation de la TRRC s’engage à payer les familles

Les représentants des victimes de Yaya Jammeh ont rencontré le président du comité de réparation de la TRRC, Mme Adélaïde Sosseh, afin de demander des éclaircissements sur l'octroi actuel de réparations aux victimes. Elle a révélé que plus de deux mille demandes de réparation ont été envoyées à la commission pour examen. Elle a dit que toutes les demandes ont été vérifiées pour déterminer qui était qualifiée de victime avant qu'elles ne soient soumises au comité de réparation pour examen.

Le processus d'examen qu'elle a poursuivi était de nature très légale et n'aurait pas pu impliquer des victimes comme cela a été demandé par les revendications ont été soumises à divers processus de vérification, comme indiqué dans le Règlement de 2020. Toutes les plaintes ont été vérifiées par la recherche et l'équipe juridique de la CRT qui a examiné chaque plainte déposée par toute personne ou groupe pour évaluer leur qualité de victime au sein de la CRT Mandat.

Des lignes directrices pour le paiement des réparations ont été élaborées et adoptées par la Commission pour aider le comité à déterminer le montant des réparations à accorder aux victimes.



D 'autres questions relatives aux modes de communication avec les victimes ont également été abordées.