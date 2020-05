Réouverture des mosquées : Massalikul Djinane, systématique dans l’application des mesures barrières. (Reportage)

Les fidèles viennent en nombre pour assister à la prière de ce vendredi 15 mai, la première après plus de 8 semaines d’absence du fait de la mesure d’interdiction des rassemblements dans les lieux de culte.



Devant l’entrée de la mosquée Massalikul Djinaan, le comité d’oganisation veille systématiquement au respect des gestes barrières.



Les consignes sont claires et sur place on ne badine pas avec.



Pour une meilleure organisation de la prière, des volontaires sont venus prêter main forte au comité de gestion de la grande mosquée.



A l’intérieur de l’édifice, la distanciation physique frappe à l’oeil. Des croix dessinées sur les tapis renseignent des places à occuper conformément aux marques de distanciation. Chez les fidèles, les appréciations divergent.



Massalikul Djinane renoue ainsi avec les prières quotidiennes notamment celles du vendredi depuis la levée des restrictions liées à l’interdiction des rassemblements dans les lieux de culte.