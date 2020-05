Réouverture des lieux de culte, couvre-feu à partir de 21h, rapatriement… : L’essentiel des mesures d’allégement prises par le président Macky Sall.

Couvre-feu de 21h à 5h







Le Chef de l’Etat a décidé de l’assouplissement des conditions de l’état d’urgence, mais bon nombre des interdictions resteront en place. Son discours de ce mardi soir tant attendu, ne marque pas pour autant un retour à la vie d'avant.







D’abord, il a décidé de l’allègement du couvre-feu de 21 heures à 5 heures, donc nous pourrons sortir de chez nous au-delà de 20h. « A compter du mardi 12 mai 2020, les horaires du couvre-feu seront de 21 heures à 5 heures, au lieu de 20 heures à 6 heures », a déclaré le président Sall.







Par ailleurs, la décision du président de la République de fermer les lieux de culte, sur le territoire national, a été revue. La réouverture des mosquées est donc effective, après le discours à la Nation du chef de l’Etat.







Réouverture des lieux de culte







« Il sera également procédé à la réouverture des lieux de culte », a dit le Chef de l’Etat. Les rassemblements de petite taille seront désormais autorisés dans les prières communes. Dans toutes les mosquées, le masque sera désormais obligatoire, mais la distanciation sociale sera en vigueur.







« Le Ministre de l’Intérieur, en rapport avec le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, engagera les consultations nécessaires à cet effet avec les guides spirituels et les Associations religieuses, pour convenir des conditions et modalités », a déclaré Macky Sall.







Le président sénégalais a toutefois précisé que cette mesure ne dispenserait pas de respecter les gestes barrière. Il sera donc possible de prier dans les mosquées, à condition de les espacer suffisamment.







Reprise des cours le 2 juin, pas encore de calendrier détaillant les dates d’examen







Le gouvernement n'a pas donné de calendrier détaillant les dates d’examen. Mais, « les cours reprendront le 2 juin pour les classes d’examen ». « C’est à dire pour les classes de CM2, Troisième et Terminale », a indiqué le président de la République. L’année scolaire et le calendrier des examens, dit-il, seront adaptés en conséquence.







« Les élèves des autres classes continueront de suivre les cours à partir du dispositif Apprendre à la maison, décliné dans ses plateformes », informe l’autorité.







Rapatriement des sénégalais décédés de Covid-19 à l’étranger







Le rapatriement de nos compatriotes décédés de Covid-19 à l’étranger sera finalement possible. « J’ai donc instruit le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, en rapport avec le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, de faciliter les rapatriements, pour les familles qui le souhaitent, dans le respect des conditions sanitaires requises », a encore indiqué le président de la République.







Le Chef de l’Etat a indiqué que l’Etat continuera de veiller à l’application des mesures de contingentement de la maladie. « Les marchés et autres commerces qui étaient astreints à des jours particuliers d’ouverture seront ouverts 6 jours et resteront fermés un jour dédié au nettoiement », a-t-il précisé.