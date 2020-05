Réouverture des lieux de culte : Le CESE d’Aminata Touré valide mais reste mesuré…

Après la fermeture des lieux de culte (mosquées et églises) au Sénégal beaucoup avaient jugé inopportune voire précipitée cette mesure allant dans le sens de la riposte anti covid-19. Dès lors, en décidant de revenir à de meilleurs sentiments et autoriser un retour des fidèles dans les mosquées notamment, la présidente du Cese estime que l’État a tenu en compte les doléances des sénégalais.



« À travers cet état de fait on a pu se rendre compte qu’il y énormément d’opinions au Sénégal. D’aucuns estiment que les conditions ne sont pas encore réunies pour rouvrir les mosquées. D’autres comme nos concitoyens de l’église ont décidé de se donner un temps de réflexion avant de valider un retour à la normale. Au même moment des chefs religieux ont choisi un retour vers les mosquées tout en respectant les gestes barrière. »

Loin d’y voir une reculade ou une faiblesse de la part des autorités étatiques, Aminata Touré préfère retenir la flexibilité et la compassion du chef de l’Etat à l'endroit du peuple. Le plus important selon elle, étant le respect des instructions formulées.