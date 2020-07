Réouverture des frontières aériennes du Sénégal : « Nous avons une chance de nous repositionner…au niveau africain c’est 56 milliards de devises »

Le trafic aérien reprend dans notre pays à partir du 15 juillet prochain. Les autorités ont pris un certain nombre de mesures pour endiguer la propagation du virus qui sévit dans notre pays. Mais, selon le PCA de l’AIBD, le Sénégal doit mettre à profit cette reprise pour se repositionner. « On a des avantages et des opportunités en abritant de grandes institutions du trafic aérien », dira-t-il. La période post-covid sera charnière pour le trafic aérien, a-t-il dit par la suite. En matière de devises, a-t-il rappelé pour l’Afrique, c’est 56 milliards de dollars engrangés et 7 millions de personnes employés.