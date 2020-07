Réouverture des frontières aériennes : L’État mise sur le marché sous-régional pour sauver Air Sénégal.

Gagner le marché sous régional est le nouveau défi du Sénégal après une longue suspension des activités aéroportuaires. Selon Alioune Sarr, le Ministre du Tourisme et des Transports Aériens, « les vols domestiques et ceux de la sous-région sont devenus notre priorité. Et nous comptons développer Air Sénégal grâce à ce marché qui est une opportunité après cette crise économique causée par la covid-19. »



En Europe, les voyageurs qui proviennent de certains pays pourront voyager au sein de l'Union européenne dès le 1er juillet. Le critère pour établir la liste est le suivant : pas plus de 16 cas de Covid-19 sur 100.000 habitants pendant les 14 derniers jours, moyenne de l'UE. Certains pays d’Afrique comme le Sénégal ne font pas partie des 15 pays listés par l’UE. Une situation qui ne laisse pas indifférent le ministre du Tourisme qui a soulevé des questions sur le fondement de ces critères au moment où les pays d’Europe sont les plus touchés par cette pandémie qui a fait des milliers et des milliers de morts en Europe. C’était lors d’un point de presse qui s’est tenu ce 30 juin 2020 à Diamniadio...