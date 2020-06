Réouverture des écoles : La Jeunesse Étudiante Catholique du Sénégal appelle l’État à ne pas faire de différence de traitement entre école publique et privée

La Jeunesse Étudiante Catholique du Sénégal (JEC) dans un communiqué, dit prendre acte de la décision des autorités compétentes de procéder à la réouverture des écoles, notamment pour les classes d’examen à partir du 25 juin 2020. Les Jécistes du Sénégal, ont ainsi appelé les autorités étatiques à tout mettre en œuvre pour garantir la santé des élèves, du corps enseignant, des personnels administratif et technique de nos écoles. « Cela passe nécessairement d’abord, par la mise en œuvre d’une démarche participative et inclusive ne faisant pas de différence de traitement entre école publique et école privée, ensuite par la mise à disposition de moyens suffisants pour lutter contre la propagation du virus, enfin par un suivi régulier de la situation épidémiologique au sein des établissements », ont-ils indiqué dans la note.Ils ont également invité l’administration des écoles, les Parents d’élèves, les Enseignants et autres acteurs à mener une sensibilisation continue à l’endroit des apprenants afin que les gestes qui sauvent du coronavirus fassent désormais partie de leurs acquis de formation. À l’endroit des élèves appel leur a été lancé à faire preuve de responsabilité afin d’éviter, à tout prix, d’être contaminés et de contaminer leurs proches. « Cela est possible si chaque élève, en toute sérénité, respecte scrupuleusement les mesures d’hygiène édictées », a conclu la source...