Réouverture des classes EBJA : Le MEN appuie les 16 Académies en kits d'hygiène.

La cérémonie qui s'est tenue ce 25 août 2020 à la sphère Ministérielle de Diamniadio a permis aux acteurs de saluer les efforts consentis par le Ministre de l'Education Nationale dans ce secteur. Selon Ndèye Nam Diouf, la Directrice de l'Alphabétisation et des Langues Nationales, « nous remercions très généreusement le MEN pour ces produits qui ont été mis à notre disposition. Nous saluons votre engagement, votre contribution et votre soutien indéfectible à l'endroit de l’éducation de base des jeunes et des adultes et pour la promotion des langues nationales Nous remercions aussi le Chef de l'État Macky Sall qui est le premier militant de l’alphabétisation. Ce matériel qui sera remis aux IA, illustre l'engagement de ce dernier pour le secteur. » Gana Sène, l’IA de Pikine/Guédiawaye qui a parlé au nom des IA, a aussi magnifié les efforts et la synergie d'action entre les collectivités territoriales et les services déconcentrés (IA et IEF) : « Monsieur le ministre nous vous donnons l'assurance que ce matériel servira à bon escient comme nous l'avons fait à la veille de la reprise du 25 juin dernier. Nous ne ménagerons aucun effort et l'engagement dont nous avons fait montre sera renforcé…. »