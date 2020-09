Réouverture des classes EBJA : « Les classes d'alphabétisation vont s'impliquer dans la lutte communautaire contre la covid-19 ». (Ndèye Nam Diouf, dir. de l’Alphabétisation)

Le taux d'analphabétisme est de 54% au Sénégal dont 62% de femmes. Le défi de la résorption du déficit de stock d’éducation de la population, résultant du faible taux d'instruction au lendemain des indépendances, reste donc à relever.



Selon Ndèye Nam Diouf, la directrice de l'Alphabétisation, « depuis 2013 nous ouvrons des classes d'alphabétisation dans les différentes académies du pays. L’Alphabétisation est transversale. Nous avons un programme avec le ministère de la Femme qui porte le nom de PALAM qui est un programme de métier pour l'autonomisation des femmes et des jeunes. Nous avons un effectif de 10.000 femmes et 3.000 jeunes... »



Le développement du secteur éducatif au Sénégal est actuellement fortement influencé par le plan stratégique et le cadre d'opérationnalisation de la politique éducative pour la période 2018-2030, qui ont été ajustés au programme de développement durable des Nations-Unies à l’horizon 2030 et au Cadre d'action pour la mise en œuvre de l'Objectif de développement durable 4 (ODD 4). Ce plan stratégique national, basé sur le Plan Sénégal émergent (PSE) lancé en 2013 par le gouvernement sénégalais, a pour ambition de construire un « Sénégal émergent à l’horizon 2035 avec une société solidaire dans un État de droit ».



Pour réaliser cette vision et atteindre ce nouvel objectif stratégique, le gouvernement a fait de l'éducation et de la formation son cheval de bataille – une approche portée par le Programme d'amélioration de la qualité, de l’équité et de la transparence de l'éducation et de la formation (PAQUET – EF, 2018-2030).



Selon Ndèye Nam Diouf, qui a profité de cette occasion pour revenir sur les actions menées par le Ministère de l'Education Nationale pour soutenir ce sous-secteur de l'Éducation, « nous avons reçu un important lot de matériel qui va nous permettre d’équiper ces classes fonctionnelles. Les apprenants auront chacun des masques et chaque classe sera bien équipée en gel hydro alcoolique, Thermo flash et de l'eau de javel. On a 600 classes en tout, un nombre non négligeable. Nous sommes à ses côtés pour relever le défis car le MEN nous a toujours soutenu », a-t-elle ajouté.



Pour cette année académique qui coïncide avec cette pandémie, des modules sur la Covid-19 sont en vue pour renforcer la capacité des apprenants qui auront à leur tour la lourde tâche de sensibiliser les populations avec les langues nationales. Car les alphabétiseurs sont des éducateurs qui maîtrisent les différentes langues du terroir, selon toujours la Directrice de l’Alphabétisation.



« Alors pour la semaine nationale qui va se tenir bientôt au Sénégal, nous allons la célébrer avec les populations. Nous allons en profiter pour communiquer avec les masses, les jeunes, la communauté sénégalaise autour de cette covid-19. Cela va nous prendre du temps, mais il faut éradiquer cette maladie. Durant cette semaine on va communiquer sur la riposte contre cette pandémie et les mesures barrières pour que les gens comprennent. On le fera sous forme de caravane. Chaque IA va organiser une activité de sensibilisation », ajoutera Ndèye Nam Diouf, la Directrice de l'Alphabétisation lors d'un entretien exclusif accordé à Dakaractu...