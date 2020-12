Depuis un certain temps, on assiste à une recrudescence des cas de covid-19 au Sénégal. Certains vont jusqu'à parler de deuxième vague de coronavirus au Sénégal.



Une hausse du nombre de cas qui coïncide avec la réouverture des établissements scolaires pour plus de 4 millions d'apprenants. Suffisant pour pousser certains à pointer du doigt l'école Sénégalaise, comme l'une des causes de cette hausse.



Mais aussi suffisant, pour le Directeur de la Formation et de la Communication et porte-parole du ministère de l'éducation nationale, M. Mohamed Moustapha Diagne, de monter au créneau pour dénoncer un acharnement qui ne dit pas son nom. En effet, selon lui, "les causes de la hausse du nombre de cas de covid-19 sont à chercher ailleurs."



Toutefois, il invite l'ensemble des catégories d'acteurs (élèves, parents, chefs d'établissements, IA, IEF etc...) à rester vigilants surtout dans l'espace scolaire, car "le ministre Mamadou Talla attache du prix au respect du protocole sanitaire."