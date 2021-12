Réorganisation de son système de gestion : la mutuelle de Santé des Agents de l'État (MSAE) redore son blason

La Mutuelle de Santé des Agents de l'État (MSAE), a tenu ce samedi 18 décembre 2021 une session de formation de ses agents sur le thème « renforcer les capacités du personnel sur les nouveaux textes qui régissent la MSAE dans la professionnalisation du système de gestion ». Ceci, va permettre à ces derniers de mieux réussir leur mission, mais également de comprendre le cadre légal et la philosophie de base qui sous-tendent la nouvelle organisation de la MSAE.

Pour le président de la MSAE, les nouveaux défis de la structure sont d'assurer une meilleure prise en charge des agents, mais également de leur restituer les nouveaux manuels afin de les armer pour atteindre les nouveaux objectifs de la mutuelle. « Avec 45 mille adhérents, nous avons jugé nécessaire de réorganiser le système, qui a abouti à l'adoption de nouveaux textes de base de la mutuelle, notamment les statuts, le règlement intérieur ainsi que le manuel de procédure », a fait savoir M. Ngom qui informe que ces textes prennent les nouveaux défis de la mutuelle qui consistent à professionnaliser le système à l'intérieur du pays, procéder à des recrutements de professionnels qui ont le profil pour faire le travail, encadrer les agents et la dématérialisation des procédures de travail.

Par ailleurs, le président de la MSAE a dénoncé la surfacturation par certains agents. « La mutuelle injecte plus d'un milliard de francs Cfa sur fonds propres pour la prise en charge des factures des hôpitaux. En évaluant ce système, nous avons vu des surfacturations », martèle M. Ngom. Ainsi, il invite l'État à les aider à mieux maîtriser ce cadre.