Renvoi du procès de l'Imam Ndao en audience spéciale le 14 février

Comme on pouvait s'y attendre, le procès de l'Imam Alioune Ndao et de ses présumés acolytes prévu ce mercredi 27 décembre a été renvoyé en audience spéciale le 14 février 2018. Ainsi en a décidé le président de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar. Une décision à laquelle ne se sont pas opposés les avocats de la défense. Tout au plus ont ils déploré les conditions dans lesquelles le procès a été organisé. Selon Me Mouhamadou Moustapha Dieng qui s'est adressé au juge, le dossier qui a été remis aux conseils de la défense n'était pas à même d'assurer la tenue d'un procès équitable. Une préoccupation à laquelle le juge a promis d'apporter des rectificatifs dans les meilleurs délais.