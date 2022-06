Renvoi du procès de Déthié Fall et Cie : « C’est inacceptable, inqualifiable et injustifiable. » (Khalifa Sall, YAW).

La conférence des leaders de Yaw s'est entretenue après le renvoi, ce 22 juin, du procès des députés Déthié Fall, Mame Diarra Fam et Cie, placés sous mandat de dépôt depuis lundi. Khalifa Sall qui a parlé au nom de la coalition s’est encore une fois désolé du traitement du dossier.



« Pour la première fois, il y’a une quasi-unanimité autour du fait que la cour suprême en ne nous suivant pas, vient pour la dernière fois, d’anéantir le peu de crédibilité qui restait à la justice sénégalaise parce qu’en moins d’une semaine le conseil constitutionnel s’est dédit. C’est dommage que nos camarades aient été arrêtés pour ces raisons-là, c’est inacceptable, inqualifiable et injustifiable », a-t-il d’emblée fait savoir à la sortie des concertations entre leaders de la coalition Yaw. Pour lui, le parquet et le gouvernement ont tout fait pour transformer les otages en détenus et prisonniers politiques.



« C’est ça la vraie signification de la décision d’aujourd’hui. D’abord on interpelle des députés qui sont en session sous le couvert d’un flagrant délit, c’est dire alors que c’est un flagrant délit en continu parce qu’ils sont arrêtés depuis lors, on devait les juger, aujourd’hui, pour des raisons fallacieuses », a expliqué le porte-parole du jour de la coalition Yaw.



Selon Khalifa Sall, la démarche du camp du pouvoir conforte, renforce l’état d’esprit de Yaw et sa détermination à continuer le combat jusqu’à la victoire. Il a conclu par inviter les citoyens épris de justice à appliquer le mot d’ordre en prenant part au concert de casseroles et de se mobiliser pour la manifestation du 29 juin prochain.