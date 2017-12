Renvoi du procès de Khalifa Sall : le camp du maire de Dakar dénonce une cabale politique

Renvoi du procès de Khalifa Sall : le camp du maire de Dakar dénonce une cabale politique

Le procès pour détournement de fonds publics, faux et usage de faux dans un document administratif et association de malfaiteurs, du maire de Dakar s’est ouvert ce jeudi 14 décembre pour être aussitôt renvoyé au 3 janvier. En clair, le tribunal correctionnel de Dakar « renvoie d’office au 3 janvier en audience spéciale » le procès de Khalifa Sall. Un des avocats de l’édile de la capitale, Me El Mamadou Ndiaye est revenu sur les causes du renvoi et a dénoncé la précipitation avec laquelle le parquet a enrôlé le dossier.





Du côté de l’opposition, on continue de dénoncer une cabale politique. En effet, selon Bamba Fall, le maire de la Médina, tout ceci n’est qu’une conspiration pour éliminer un potentiel adversaire en 2019. Quant à Mamadou Diop Decroix, il prend à témoin le peuple sénégalais, auquel il demande de prendre toutes ses responsabilités...