Rentrée solennelle du stage du barreau du Sénégal : "Il faut saluer le mérite de l'État par rapport à l'harmonisation du statut de l'avocat" ( Mbaye Guèye, bâtonnier de l'ordre des avocats du Sénégal)

Le bâtonnier de l'ordre des avocats du Sénégal, Me Mbaye Guèye, s'est exprimé en marge de la cérémonie de rentrée solennelle du stage du barreau du Sénégal.

Il a manifesté toute sa reconnaissance aux efforts de l'État par rapport à la réglementation qui insiste sur le caractère libre et indépendant de l'avocat. Mais aussi, se réjouit de l'opportunité que pourrait avoir l'avocat en tant que membre d'un conseil de surveillance, d'une société commerciale et d'administration de société procurée par le règlement N°5.

Il se gratifie toutefois des prérogatives que peuvent avoir les avocats dans le marché de la mondialisation.