Rentrée scolaire à Kolda : toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement de l'année scolaire.

Après le retour des enseignants le 03 octobre dernier, ce 06 octobre est la rentrée des élèves pour marquer le début de l'année scolaire. Pour cette année, on s'est intéressé à la rentrée scolaire dans le monde rural. C'est ainsi que nous nous sommes rendus au lycée de Guiré Yoro Bocar situé sur la route de la Guinée Bissau pour constater les faits. Ici, tous les enseignants et l'administration sont présents avec les élèves. On constate dès l'entrée du lycée les abris provisoires de l'année dernière abîmées par le vent et les pluies, à côté des bâtiments. Mais notre choix n'est pas fortuit car nous voulions voir les difficultés que rencontrent l'école dans le monde rural. Abdoulaye Sow, intendant du lycée estime qu'il y a un manque criard de tables-bancs avec un taux élevé d'abris provisoires. Et ce, malgré les bons résultats qui ont été faits par le lycée lors des examens du bfem et du bac.

Ibrahima Mballo, parent d'élève : « je suis venu m'enquérir de la situation pour inscrire mes enfants. Mais il faut reconnaître que les frais scolaires sont chers y compris les fournitures. Et c'est un problème pour nous populations du monde rural qui attendons la vente de nos récoltes pour effectuer nos dépenses. La priorité demeure la scolarisation de nos enfants. C'est pourquoi nous demandons à l'État d'assister les populations du monde rural davantage... »

Dans la foulée, Abdoulaye Sow l'intendant du lycée fait savoir « la rentrée est effective car depuis le 03 octobre nous sommes ici. Actuellement, nous sommes dans les derniers réglages pour le démarrage des cours. Ainsi, nous allons tenir notre AG de rentrée le 12 octobre prochain. On a un déficit criard de tables-bancs et de salles de classes. D'ailleurs sur 18 salles de classes il n'y a que 08 classes qui sont construites. Cette année, on nous a orienté beaucoup d'élèves en 6e et en seconde. Et ceci est un problème pour nous. C'est pourquoi, nous voulons des salles de classes construites en dur... »

Pour rappel, les autorités académiques (IA et IEF) et administratives (gouverneur et préfet) ont effectué la traditionnelle visite des écoles pour faire le point sur la rentrée scolaire...