Rentrée scolaire à Kolda : présence du personnel enseignant, démarrage timide des cours…

À la rentrée effective scolaire de ce jeudi 14, il faut noter la présence du personnel enseignant et de l’administration, mais une absence presque totale des élèves. Pour ce premier jour de l’école matérialisée par le « Ubbi tey, Jang tey » c’est un démarrage timide des enseignements-apprentissages qui a été noté dans les différents établissements visités par les autorités académiques. Sur place il n’y a que quelques élèves éparpillés dans les cours des écoles. Mais il faut noter par endroit que certains professeurs ont fait cours dans leur classe malgré l’absence de certains élèves.



À l’étape du lycée Bouna Kane, le censeur des études dira : « toutes les dispositions sont prises pour le démarrage effectif des cours aujourd’hui. Tous les emplois du temps ont été distribués aux professeurs. Et d’ailleurs, certains sont en train de faire cours, mais il faut noter une absence des élèves en ce premier jour. La plupart des élèves que nous voyons dans la cour sont presque les nouveaux orientés en seconde. C’est pourquoi, les professeurs ont marqué classe absente pour ce premier jour… »



Ensuite, cap au lycée technique où la même dynamique est notée comme au lycée Bouna Kane. Ici tout le personnel est encore présent, mais ce sont les élèves qui sont absents.



Dans la même lancée, un tour à été fait au CEM 2 où tous les enseignants sont aussi présents en l'absence notoire des élèves. L’administration sous la houlette du principal M Thiam, s’active dans la réorientation des élèves et les affaires courantes.



Monsieur Cissé, professeur de LHG d’avancer : « nous sommes présents, mais nous constatons comme tout le monde, l’absence des potaches. L’école a été désherbée et désinfectée mais les cours n’ont pas démarré du fait de l’absence des écoliers. En tout cas nous, on est prêt comme l’administration. On espère d’ici lundi que les cours vont démarrer normalement… »



Dans les autres établissements, on note la même physionomie marquée par un démarrage timide des cours à Kolda...